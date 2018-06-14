Посол ЕС: СБУ не должна заниматься расследованием экономических преступлений

По словам Мингарелли, СБУ должна заниматься защитой гостайны, контрразведывательной деятельностью и противодействием терроризму

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Служба безопасности Украины не должна заниматься расследованием экономических преступлений.

По его словам, в Евросоюзе считают, что СБУ должна сосредоточиться на трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму, сообщает РБК-Украина.

"СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции. Особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. СБУ не должна участвовать в этом направления", - добавил он.