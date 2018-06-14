14 июня 2018, четверг

Посол ЕС: СБУ не должна заниматься расследованием экономических преступлений

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Мингарелли, СБУ должна заниматься защитой гостайны, контрразведывательной деятельностью и противодействием терроризму
Фото: European Union in Ukraine/Facebook

По словам Мингарелли, СБУ должна заниматься защитой гостайны, контрразведывательной деятельностью и противодействием терроризму

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Служба безопасности Украины не должна заниматься расследованием экономических преступлений.

По его словам, в Евросоюзе считают, что СБУ должна сосредоточиться на трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму, сообщает РБК-Украина.

"СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции. Особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. СБУ не должна участвовать в этом направления", - добавил он.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове