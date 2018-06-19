19 июня 2018, вторник

Посол ЕС: Популисты и олигархи препятствуют внедрению Соглашения об ассоциации в Украине

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Мингарелли назвал главных врагов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
Фото: European Union in Ukraine/Facebook

Мингарелли назвал главных врагов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом сказал он на заседании ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Все эти люди, у которых есть интересы, которые не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны", - отметил европейский дипломат.

По его словам, есть профильные министерства, которые мотивированы на имплементацию Соглашения об ассоциации, но необходима поддержка всех министерств.

Мингарелли добавил, что в комитетах Верховной Рады ситуация относительно движения по имплементации соглашения все еще сложная.

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