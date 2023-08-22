Не выживание — развитие. Стоит ли восстанавливать полностью разрушенные города и села и как увидеть человека в проектах восстановления Украины — эксперт 22 августа, 17:49 Партнерский проект Бахмут Донецкой области полностью уничтожен во время боевых действий (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

Мечтам страны-агрессора о том, чтобы Украина обезлюдела, не суждено было осуществиться, однако объем разрушений во многих территориальных общинах огромен. Некоторые населенные пункты вообще превращены в фантомы, где-то существенно повреждены жилье и инфраструктура. Существуют различные подходы к восстановлению — от механического воссоздания того, что было до войны, до гибких схем компенсации пострадавшим.



Как правительство, так и общественные структуры уже сейчас, не дожидаясь победы, активно разрабатывают планы послевоенного восстановления, при этом явно не хватает коммуникации и широкого видения будущего общин, считает Игорь Колиушко, эксперт по вопросам конституционного и административного права, председатель правления Центра политико-правовых реформ. С ним общалось Radio NV.

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— Насколько, по вашему мнению, вообще уместно обсуждать развитие территориальных общин в условиях, когда российские ракеты нацелены на главные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность этих общин? Россияне бьют по медицинским учреждениям, школам, университетам, детским садам, по объектам критической инфраструктуры, таким как электростанции, водопроводы и тому подобное. Насколько реально обсуждать не выживание, а развитие?

— Страна-агрессор воюет за то, чтобы нас не существовало, ни как народа, ни как страны, ни как государства. Если мы не хотим с этим смириться — а я убежден, что никто из нас не хочет, то мы должны не только выживать, но и развиваться. Конечно, в условиях войны и обстрелов это делать непросто, но мы должны находить ресурсы, силу, волю — и делать это. Я глубоко убежден: за счет того, что у нас достаточно децентрализованная система организации публичной власти и публичной жизни в целом, мы смогли выжить в прошлом году и получили прекрасные шансы на победу в этом конфликте.

— Мне приходилось слышать от руководства областей, что у них есть возможность самостоятельно организовывать весь процесс, они не завязаны на цепочки с центром страны. После 24 февраля у меня сложилось впечатление, что как будто есть непотопляемые перегородки в стране, как на кораблях, что позволяет при любых условиях сохранять процессы жизнедеятельности и, более того, концентрировать ресурсы для оказания сопротивления. Как то, что начиналось как децентрализация, повлияло на нашу устойчивость?

— Думаю, ваша аналогия с перегородками на корабле очень меткая. Децентрализованная система заключается в том, что без всяких команд органы местного самоуправления делали очень много, иногда на грани героизма и подвига, для функционирования инфраструктуры в населенных пунктах. Они не ждали разрешений, потому что в условиях войны этих разрешений или команд можно и не дождаться.

— Вспоминаю, например, общение с руководителями Хмельницкой области, когда Киев был под атакой российских оккупантов. Они говорили, что даже если что-то ужасное произойдет, у области есть все шансы удержать оборону. Насколько мы сейчас используем это преимущество над агрессором?

— Ситуация не такая простая для анализа. Мы продолжаем бороться с агрессором, Вооруженные силы держат линию обороны, наступают. Остальное общество пытается помогать армии. За полтора года горячей фазы этой войны мы отработали много алгоритмов сотрудничества, здесь все стабилизировалось. Внесены изменения в большое количество законов, что поспособствовало стабилизации. Хотя некоторые изменения не совсем удачны, но в целом система, как жить в условиях войны, наладилась.

Игорь Колиушко / Фото: Центр политико-правовых реформ

Новый вызов, с которым мы встретились, заключается в планировании восстановления. И сейчас, и, особенно, после войны. И здесь, мне кажется, о многом можно подискутировать. Во-первых, есть многочисленные примеры, которые указывают на то, что государственная власть пробует централизовать процесс планирования и реализации восстановления страны. Было ликвидировано Министерство региональной политики и развития общин. Все сконцентрировалось в министерстве, которое почему-то все время по-разному называют. То оно восстановления, то инфраструктуры, то регионов. Не могу выучить его название.

— У нас вообще беда с названиями министерств. Думаю иногда, что это для того, чтобы запутать врагов. Но довольно часто и нас это дезориентирует.

— Да-да… Последние документы от правительства направлены на то, чтобы каким-то образом определить территории восстановления. Понятно, что страна большая и пострадала она очень неравномерно. Какие-то территории абсолютно уничтожены, какие-то находились в зоне военных действий. Какие-то были оккупированы, но недолго, какие-то находятся в оккупации до сих пор. А где-то войну видели только в СМИ. Надо определиться, где мы восстанавливаем, что восстанавливаем и на каких принципах.

Из того, что я читаю в актах правительства, они ориентированы на организацию механического восстановления того, что было уничтожено. Например, читаем определение территории восстановления. В первую очередь делается акцент на том, что было что-то уничтожено. Соответственно, всем органам местного самоуправления, всем военным администрациям предлагается сделать учет уничтоженного, сколько оно стоит, и доложить эту информацию в Кабинет министров.

При этом в этой политике я не вижу человека, не вижу гражданина. Основная проблема не в том, что уничтожен какой-то объект, а в том, что этот объект был чьим-то домом, и люди оказались без жилья. Или объект был предприятием, на котором работали люди, которые оказались без работы и без доходов. Когда мы разрываем эту логическую связь и начинаем думать не о людях, а об объектах, то получается, что люди получат недостаточное возмещение.

Например, из какого-то села на востоке Украины люди переселились, нашли себе работу в другой области и не планируют возвращаться туда, где жили раньше. Но они потеряли свое имущество в результате войны. Заслуживают ли они компенсации? Очевидно, да, наравне со всеми. Но должна ли эта компенсация быть только в форме их возвращения и восстановления их разрушенного дома? Очевидно, это было бы неправильно. Надо искать более разнообразные формы компенсации пострадавшим гражданам.

Конечно, это непростая задача. Но мне кажется, что во всей политике правительства этому уделяется недостаточно внимания.

— Вы видите свет в конце тоннеля, если говорить о человеческом активе? Количество украинцев, которые выехали за границу, измеряется разными цифрами, никто сейчас точно не посчитает. Мне иностранные дипломаты говорили о 10 миллионах украинцев, которые находятся в странах Европейского Союза. Но мы с вами понимаем, что это миграционное двустороннее движение, которое продолжается. Кто-то выезжает до сих пор, кто-то возвращается. Но говоря о восстановлении страны, мы понимаем, что человеческий актив является решающим фактором. Деньги, инвестиции, технологии — и люди, которые все это будут делать.

У вас есть идеи, как сделать так, чтобы территориальные общины настолько окрепли, чтобы люди возвращались домой? Нужны нестандартные решения, правда? Вы упомянули о людях, которые потеряли жилье. Это означает, что должно строиться какое-то компактное жилье для них. Далее — вопрос рабочих мест. По вашему мнению, мы должны создавать план восстановления страны уже сейчас, во время войны?

— Без сомнения, должны. К счастью, такой план сейчас создается не один. Есть довольно неплохие общественные инициативы, и правительство кое-что делает. К сожалению, не хватает то ли умений, то ли навыков, то ли желания широкой коммуникации правительства с общественными инициативами. Каждый разрабатывает свой план.

К угрозе того, что отдельные наши территории могут стать безлюдными, я бы подходил следующим образом. Нам нужен не план восстановления отдельных общин, а, прежде всего, план развития страны в целом. В истории Украины были разные периоды, когда часть территории была совсем обезлюдевшей, но другие территории обеспечивали общественное развитие. Потом менялись внешние условия, исторические времена — и менялась роль территорий, одни приходили в упадок, другие поднимались.

Возможно, мы после войны будем переживать период, когда должна произойти переоценка значения вклада каждой территории в общее развитие. Принципиально важно, чтобы мы видели именно стратегию общего развития Украины, и каждый регион видел, что он может в этом направлении делать. Опять же, это необязательно должно быть возвращение к тому, что было до войны. Могут быть найдены новые формулы экономического развития, новые идеи для инвестиций, которых не было до войны и которыми мы должны воспользоваться. А для этого, собственно, нужна максимально широкая коммуникация и широкий взгляд на стратегическую перспективу.

Ничего страшного не произойдет, если даже какой-то город, который был полностью уничтожен во время войны, не будет отстроен. В конце концов, нам нужно и для памятников что-то оставить. Некоторые страны после Второй мировой войны не отстраивали отдельные объекты, оставляли их.

Если мы будем думать о людях, находить им идеи и средства для трудоустройства, образования, лечения и так далее, тогда с нами все будет хорошо, люди увидят, что в Украину можно возвращаться и жить, что здесь есть чем заниматься, что здесь есть ради чего работать. Это, мне кажется, самое важное.

— Точный, но ужасный термин — «обезлюдение». Думаю, это одна из главных стратегий россиян во время этой войны: часть украинцев убить, часть — репрессировать (органы КГБ/ФСБ работают), а часть — изгнать из страны… Очевидно, для нас важно, чтобы украинцы вернулись домой.

Вы упомянули, что страна разрушена оккупантами неоднородно. Посмотрите на Харьковскую область, на Луганскую, на Донецкую, где фактически камня на камне не осталось. Несуществующие города, города-фантомы, города-призраки — это Попасная, выжженный Бахмут. Если говорить о возвращении жизни в эти регионы, должна быть экономическая политика, приспособленная к реалиям. Возможно, налоговая политика разная в зависимости от региона. Целесообразно ли это в контексте общего развития страны?

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— Это как раз то, на что я намекал, не приводя конкретных примеров, поскольку любая конкретика всегда для кого-то болезненна. Тем не менее она существует, и, планируя развитие страны, с ней надо считаться. Люди вернутся в разрушенные города тогда, когда там будет не только жилье, но и безопасность, работа, вся инфраструктура для обучения детей, здравоохранения и тому подобное. Все это в полностью разрушенном городе невозможно восстановить быстро. Для этих территорий нужны, в первую очередь, идеи относительно того, какие экономические проекты могут быть в ближайшем будущем реализованы. Под такие проекты, будет приезжать, очевидно, небольшое количество людей вначале. А потом будет происходить постепенное развитие и восстановление.

Мы не знаем сегодня, в каком формате. Говорят, что вернуться к функционированию шахт в большинстве случаев будет уже невозможно. Бытует мнение, что восстанавливать разрушенные металлургические комбинаты значительно дороже, чем построить их на новом месте.

Я не экономист, точно не знаю, какие идеи могут быть правильными для этих территорий, но общественность сейчас очень много об этом думает. В частности, недавно начала работать широкая коалиция, собранная по инициативе фонда Відродження. Туда входят ассоциации выходцев из Донецкой и Луганской областей, то есть тех, кто переселился в связи с войной, туда входят эксперты по политико-правовым и экономическим вопросам. Проект рассчитан на год. И вот в такой совместной коммуникации, возможно, удастся к следующему году наработать видение идей возрождения разрушенных территорий, прежде всего Донецкой и Луганской области.