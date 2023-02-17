Россия разрушает все, на Донбассе после этой войны ничего живого не останется — Зеленский

17 февраля, 16:15
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Владимир Зеленский (Фото:Daina Le Lardic/European Union 2023/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Daina Le Lardic/European Union 2023/Handout via REUTERS)

На Донбассе, где происходят активные боевые действия, после этой войны не останется ничего живого из-за действий страны-агрессора РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции в пятницу, 17 февраля.

Зеленский напомнил, что оккупанты специально ежедневно бьют артиллерией по гражданским объектам на востоке Украины.

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«Все разрушают, для того, чтобы люди выходили, выбегали, и потом туда стараются зайти. Вот что они делают на Донбассе. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет», — сказал президент.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

https://www.youtube.com/embed/hz_jjjSbrXU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Российская агрессия Войска РФ Владимир Зеленский

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