Социолог Антипович: После Зеленского и Залужного украинских политиков нет, это политический вакуум 11 декабря, 12:31 Зеленский и Залужный в Верховной Раде в День Независимости Украины, 24 августа 2022 года (Фото:Офис президента Украины)

Директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович считает, что на фоне войны в Украине наблюдается вакуум национальной политики.



Об этом он заявил в интервью НВ.

Антипович отмечает, что на фоне войны в Украине возросло доверие как к местным, так и к центральным властям.

В то же время, он отмечает вакуум в политике Украины.

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«Другое дело, что мы наблюдаем вакуум национальной политики. После Зеленского и Залужного украинских политиков нет, кто бы что ни говорил», — сказал Антипович.

Он также поделился мнениями по поводу того, существует ли конкуренция между президентом и главкомом ВСУ.

«Это мыльный пузырь, в нем все и варятся, и их, таких пузырей, много. К реальному миру электоральных настроений они не имеют никакого отношения. 90−100% показателей доверия к Залужному и Зеленскому и уровень плюс-минус 20% к любому другому действующему политику, который был в политикуме до войны. Это значимый разрыв. Где же тогда политика? Вот там, на уровне 20% людей, которые по старой памяти говорят, что да, доверяют кому-то еще. А действительно ли они слушают этих своих политиков, слышат их, доверяют им? Смотрят на эти их фотографии с машинами или с оружием в руках? Я знаю точно, что людей это раздражает, потому что это чистый пиар, поэтому заткнитесь с пиаром и все будет хорошо и вас по старой памяти еще выберут в Верховную Раду», — высказался Антипович.