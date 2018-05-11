После заявлений Онищенко полиция открыла дело о вмешательстве в работу экс-премьера Яценюка

По словам Онищенко, Порошенко потратил на кампанию против Яценюка $30 млн

Национальная полиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания на посту премьер-министра Украины.

Как сообщается, поводом для этого стали заявления народного депутата Александра Онищенко, в которых он утверждал, что президент Петр Порошенко поручил ему организовать пиар-кампанию, направленную против главы правительства.

"По всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов Беги, кролик, беги!, на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства Яценюка, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений", - рассказал Онищенко.

Он утверждает, что это стало ответом Порошенко на некие "махинации" Яценюка с газом, благодаря которым он заработал средства для обеспечения победы Народного фронта на парламентских выборах в 2014 году.

По словам Онищенко, общий бюджет трехмесячной информационной кампании против премьера составил $30 млн.

"Деньги шли не только на заказные тексты и сюжеты в СМИ, на рекламную бордовую кампанию, но также на гонорар депутатам и прочим актерам, которые подыгрывали в этом спектакле", - добавил он.

В связи с этими заявлениями Нацполиция и начало расследование по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

"Кроме того, следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Онищенко заявил, что владеет неким "компроматом" на украинского президента. Он настаивает, что занимался для Порошенко "скупкой" голосов в Верховной Раде и владеет аудиозаписью разговоров, подтверждающих это.

Обвинения Онищенко прозвучали после сообщения Службы безопасности Украины о начале против него досудебного расследования по факту государственной измены.

Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргазвыдобування, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В то же время он успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.