После продажи соратнику Медведчука: ZIK заявил о переходе на концепцию, которая будет «сшивать страну» Вчера, 16:13 Цей матеріал також доступний українською ZIK Владельцем телеканала ZIK стал Тарас Козак ZIK

Телеканал ZIK после его покупки Тарасом Козаком, который баллотируется в Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя, готовится к обновлению концепции.

Об этом сообщает пресс-служба ZIK.

В заявлении сказано, что ZIK по обновленной концепции «станет едва ли не единственным каналом, который будет „сшивать“ страну — объединять украинцев от Одессы до Полтавы, от Мариуполя до Ивано-Франковска, от Черновцов до Харькова, от Николаева до Чернигова».

Своей миссией телеканал назвал «полярные точки зрения, постоянную связь с регионами, живые дискуссии, авторитетные мнения о будущем Украины».

Генеральным директором телеканала ZIK после смены собственника стала продюсер, руководитель Интер медиа продакшн Наталья Витрук. В свою очередь функции шеф-редактора телеканала ZIK возложенные на Дарию Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на Прямом.

Даниил Никуленко, который до этого занимал должность шеф-редактора медиа-холдинга ZIK, стал заместителем генерального директора телеканала. Одним из новых лиц телеканала ZIK будет ведущий Василий Апасов, который выйдет в эфир со своим авторским проектом.

Напомним, что журналисты сообщили, что покидают телеканал в связи с его продажей соратнику Медведчука.

Ранее владельцем телеканала ZIK стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.

Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik.