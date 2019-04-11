После президентства: Порошенко заявил о намерении баллотироваться в депутаты Европарламента - видео
Президент Украины
Петр Порошенко видит будущее своей политической карьеры в Европейском
парламенте.
Об этом он сказал в кулуарах Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос о том, чем он намерен заняться после ухода с поста главы государства, передает LB.ua.
"В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента", - рассказал Порошенко.
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.