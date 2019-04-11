После президентства: Порошенко заявил о намерении баллотироваться в депутаты Европарламента - видео Сегодня, 15:33 1470 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента В евродепутаты Порошенко намерен пойти не раньше 2024 года Пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко видит будущее своей политической карьеры в Европейском парламенте.

Об этом он сказал в кулуарах Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос о том, чем он намерен заняться после ухода с поста главы государства, передает LB.ua.

"В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента", - рассказал Порошенко.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.