«Москва никогда не признает капитуляцию». Почему Украине не стоит жить иллюзиями о скором поражении России — интервью Фесенко 20 сентября, 02:05 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин ждет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во Владивостоке, 7 сентября (Фото:Valery Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Украинцам не стоит жить иллюзиями о скором поражении России на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, ведь у Москвы есть еще немало ресурсов, рассказал Радио НВ Владимир Фесенко, политолог.

— Мы видели на прошлой неделе саммит ШОС и увидели заявления Путина, сделанные им на своей пресс-конференции. Они были двухвекторными, можно так сказать.

С одной стороны он угрожал Украине, угрожал бить по критической инфраструктуре. С другой стороны может выглядеть так, что он клянчил переговоры. Как вы думаете, какие сигналы Путин пытается сейчас посылать миру?

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— На самом деле и то, и другое. Он пугает в первую очередь Запад и международное сообщество. И нас тоже скорее по инерции, потому что думаю, он уже частично понял, что не выходит запугать. Но тем не менее устрашение продолжается.

И основная стратегическая линия такого устрашения — это угрозы уничтожить критическую инфраструктуру Украины, энергетическую инфраструктуру в зимний период или накануне зимы.

И создать большие проблемы для украинского населения именно во время зимы. Но одновременно он действительно посылает сигналы о мире, но о мире на своих условиях. И устрашение — это инструмент, это любимая стратегия Путина и просто традиционных для него ход мыслей. Что «Киев несамостоятельный», что Киев «должны принудить к переговорам» и к российским условиям, заставить через Вашингтон, через Брюссель, через Берлин и Париж.

Кроме того, на саммите он получил сигналы о том, что война создает серьезные экономические проблемы. И что из этой войны стоило бы выйти, чтобы эти проблемы уже не стали более серьезными, потому что и для Китая, и для Индии, а это были ключевые участники саммита ШОС, для них сейчас, я так понимаю, более актуальны именно экономические проблемы в результате войны. Потому такие просьбы, пожелания Путину они высказали.

— Как вы думаете, он теперь будет пытаться заморозить войну? Поддастся ли Запад на его давление?

— Когда мы говорим о мире на путинских условиях, это же «мир» в кавычках, мир специфический. Скорее всего, речь идет о заморозке этого конфликта, о том, чтобы остаться примерно на нынешней линии фронта, сохранить за собой оккупированные в Украине территории. Может, по некоторым поторговаться, я так понимаю, с точки зрения Путина.

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