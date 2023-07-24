После мятежа Пригожина в России начался «момент транзита власти» — Резников

24 июля, 21:19
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Алексей Резников (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reuters)

Алексей Резников (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reuters)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что после непродолжительного мятежа боевиков ЧВК Вагнер в России начался «момент транзита» власти.

«Этот мятеж является реальной иллюстрацией того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что он не так силен, как был годом ранее. Я думаю, мы увидим продолжение этого так называемого конфликта», — сказал он в интервью CNN.

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Отвечая на вопрос, начали ли люди из окружения российского диктатора Владимира Путина бороться за место главы государства, Резников сказал: «Я думаю, что между ними начался конфликт».

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24 июня вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

После этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в России может произойти еще один мятеж, который может поддержать большое количество людей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Транзит Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Алексей Резников

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