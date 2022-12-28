Украина объединила Евросоюз — Зеленский 28 декабря, 17:35 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде в среду, 28 декабря, заявил, что Украина объединила Евросоюз.

Глава государства подчеркнул, что ЕС впервые в истории помогает защищаться от такой масштабной агрессии, ряд европейских стран впервые изменили свои политические правила и оказывают военную помощь Украине, а некоторые впервые в истории пересмотрели понятие нейтралитету и помогают Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.



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«За десять месяцев этого года мы помогли Западу снова найти себя, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Мы помогли Евросоюзу обрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за эту важную победу. Именно Украина объединила Евросоюз… Мы даем каждому нашему партнеру уникальное чувство и историческую возможность — быть победителем вместе с Украиной. Благодаря украинцам мир вспоминает, что это такое — быть победителями», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что большинство стран мира больше не интересует, «услышит ли их Россия» — сейчас мир «по-настоящему заинтересован в том, чего еще ждать от Украины, что еще Украина может дать Европе и миру».

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.