Назовет задачи на ближайшее время. Зеленский анонсировал обращение к Раде

27 декабря, 23:14
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Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 27 декабря, заявил, что скоро выступит с посланием к Верховной Раде.

Глава государства подчеркнул, что цели Украины на следующий год — освободить свою территорию от российских оккупантов, восстановиться после атак, вернуть домой украинцев, продолжить углубление отношений с ключевыми партнерами и открыть «новые возможности» для нашей страны в мире.

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"…Это все задачи на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас. Скоро я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании к Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году", — сказал Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/5mHwX8KQ5hc

В обращении президент также подчеркнул, что 2023 год должен стать решающим для Украины.

Время выступления президента в парламенте не анонсируют из соображений безопасности.

https://www.youtube.com/embed/ACjGbGiqAHQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Война России против Украины

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