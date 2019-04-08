Пошел на повышение. Кто такой Сергей Паращенко, возглавивший Одесскую ОГА Сегодня, 17:09 1337 Сюжет Цей матеріал також доступний українською parashchenko.org До Порошенко Сергей Паращенко работал на Партию регионов parashchenko.org

Автор Анастасия Одинцова

8 апреля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил от исполнения обязанностей главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова. Исполняющим обязанности главы ОГА вместо него стал Сергей Паращенко. Рассказываем, что о нем известно.

Юрист и предприниматель

На сайте Сергея Паращенко все еще сказано, что он депутат Одесского областного совета от Блока Петра Порошенко. Там опубликована его официальная биография.

Сергей Паращенко родился 6 августа 1972 года в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области в семье инженеров-строителей Марии и Владимира Паращенко. Отмечается, что родители Паращенко работали на строительстве Нурекской ГЭС в Таджикистане и ГЭС в Иране, а его отец занимал "руководящие посты". У Сергея Паращенко есть брат Александр.

Сергей Паращенко окончил Виноградовскую среднюю школу. Он увлекался вольной борьбой и имеет звание кандидата в мастера спорта.

В 2005 году Сергей Паращенко закончил Национальную академию внутренних дел Украины, получив специальность юриста.

За 10 лет до этого, в 1995 году, Паращенко занялся агробизнесом в родном селе Виноградовка и в 24 года возглавил небольшое фермерское хозяйство, а в 2000 году - Агрофирму Бургуджи. Основной вид деятельности этой компании - выращивание зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур. В СМИ ее называют ведущей агрофирмой района.

Фото: parashchenko.org

У Паращенко есть жена Майя и сын Сергей.

На сайте Одесской ОГА говорится, что Паращенко свободно владеет украинским, русским и болгарским языками, а английским - "со словарем".

Политическая карьера

Согласно биографии Паращенко, его дважды избирали депутатом Арцизского районного совета по мажоритарному округу, но в каком году это было, не указывается.

В 2010 году его избрали депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района. 048.ua в сентябре 2014 года писало, что в тот раз он работал в облсовете во фракции Партии регионов, а на парламентских выборах 2012 года был доверенным лицом кандидата от Партии регионов Игоря Плохого. В сюжете от 1 октября 2012 года Паращенко благодарит регионала Игоря Плохого, который "приехал поздравить детей" с открытием новой группы в детском саду и "принес большой праздник в это село".





В 2015 году Паращенко во второй раз был избран депутатом Одесского облсовета. В этот раз возглавил фракцию Блока Петра Порошенко в облсовете. Он также был председателем Арцизской районной организации БПП.



На сайте Паращенко опубликовано видео от 26 октября 2015 года.

"Я сегодня иду на выборы от Солидарности, в команде, прежде всего, нашего президента. Я хочу, чтобы у нас в стране был мир, чтобы у нас в стране была стабильность, чтобы у нас в области были рабочие места, чтобы у нас была социальная справедливость, чтобы у нас не было коррупции. И, прежде всего, я вижу свою работу в этой команде в этом направлении", - заявил он в этом видеокомментарии.

По данным Общественного движения Чесно, в 2014 году Паращенко также баллотировался в Верховную Раду от БПП в мажоритарном округе, но безуспешно.

Меньше месяца назад - 11 марта 2019 года Паращенко занял должность первого заместителя главы Одесской облгосадминистрации.

29 марта общественное движение Чесно сообщало, что Сергей Паращенко - доверенное лицо Порошенко в городе Арциз, Арцизском, Саратском, Тарутинском, части Болградского и Килийского районах Одесской области.

Указ о назначении Паращенко и.о. главы Одесской ОГА Порошенко подписал 6 апреля, но известно об этом стало лишь 8 апреля. В этот же день отстраненный от должности главы ОГА Максим Степанов заявил, что Порошенко вышел за пределы своих полномочий и подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

В чем обвиняли Паращенко

"Паращенко является владельцем нескольких сельскохозяйственных фирм, у которых, согласно его декларации, в последние годы постоянно берет взаймы десятки миллионов гривен. Вот только в расходах эти ссуды не отображаются. Доверенное лицо Порошенко ничего слишком дорогого не покупает, на банковские счета эти деньги не кладет, наличными не хранит, третьим лицам не занимает, поэтому в течение двух лет у Сергея Паращенко "исчезло" 73,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении Чесно.

В декларации за 2016 год Паращенко отмечал, что одолжил у предприятий, бенефициаром которых является, 37,44 млн грн. Согласно декларации за 2017 год, его долг вырос до 101 млн грн, а к концу 2018 года - до 110 млн грн.

В Чесно предположили, что, если Паращенко возвращал старые долги, когда брал новые, в конце 2017 года у него должно было остаться 63,9 млн, а в конце 2018 - 9,6 млн грн.

"Все бы ничего, но, согласно декларации, Сергей Паращенко задолжало деньги в последние дни декабря, поэтому даже теоретически не мог бы потратить их на питание или развлечения. Крупные суммы должны быть задекларированы или как расходы, или как наличные, количество которых у депутата, наоборот, ежегодно уменьшается", - отметили в Чесно.

Комментарий по этому поводу у самого Паращенко или его представителя на момент публикации этой информации Чесно получить не удалось.

Кроме того, в Чесно напомнили, что в 2018 году предприниматели Подольского района Одесской области обвиняли Сергея Паращенко в рейдерских захватах урожая.

На канале YouTube Асоціація аграріїв Подільського району опубликовано видео, на котором техника сельхозпредприятия Дружба народів перепахивает засеянное пшеницей поле. Об этом инциденте писали также местные СМИ. По данным аналитической системы YouControl, 25% СПК Дружба народів принадлежит самому Паращенко, еще 25% - его сыну.

Фото: chesno.org

В мае 2017 года 048.ua писало о том, что Паращенко строит дом на престижном Французском бульваре Одессы, и этот дом напоминает Оперный театр. В материале говорилось, что дом указан в его декларации как "садовый домик". Отметим, что в декларации Паращенко с 2016 года есть принадлежащий ему жилой дом в Одессе площадью 820,5 квадратных метра.

НВ

