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«Пощечина» и «Сирожа». Лещенко и Луценко обменялись колкостями из-за Саакашвили

Вчера, 11:53
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«Пощечина» и «Сирожа». Лещенко и Луценко обменялись колкостями из-за Саакашвили - фото

НВ

Лещенко и Луценко обменялись колкими комментариями в Facebook

Нардеп Сергей Лещенко и генпрокурор Юрий Луценко обменялись колкостями из-за возращения в Украину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Лещенко написал в своем Facebook, что возвращение политика выглядит как пощечина главе ГПУ.

«Даже не так — это выглядит, как разъяренного льва выпустили на растерзание гиены. Поверьте мне — я это как скунс говорю», — съязвил он.

Лещенко добавил, что приезд Саакашвили является черной меткой для генпрокурора.

«Луценко решил прикинуться шлангом и прикипел к должности генпрокурора. Не понял ни с первого (21 апреля), ни со второго раза (20 мая) призыва Зеленского написать заявление по собственному желанию. Попытался залезть под Джулиани. Втянул Украину в разборку республиканцев и демократов», — добавил нардеп.

В свою очередь, в комментариях к посту Лещенко Луценко написал лишь одну фразу. В ней он обращался к политику на «ты».

«Лучше расскажи, как выпрашивал у меня мандат в БПП в 2014, Сирожа», — резюмировал генпрокурор.

Фото: Скриншот/Facebook

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Теги:   Михеил Саакашвили Юрий Луценко Сергей Лещенко

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