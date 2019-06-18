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Пошаговый план: в Слуге народа рассказали, как будут бороться с коррупцией

Вчера, 21:10
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Пошаговый план: в Слуге народа рассказали, как будут бороться с коррупцией - фото

Скриншот видео Слуга народа via Facebook

Партия обещает бороться с коррупцией

В партии Слуга Народа для полного преодоления коррупции, обещают перевести все государственные услуги в онлайн, очистить прокуратуру, а также создать систему защиты свидетелей.

Пошаговый план по уничтожению коррупции опубликовали в Telegram.

«Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей», — отметили партийцы.

Среди шагов называют создание национальной системы электронного управления, «радикальное очищение» прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

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В Слуге народа обещают перевести максимально возможное количество государственных услуг в онлайн.

Кроме того, Слуга народа хочет «создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию».

«Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников», — говорится в сообщении.

Теги:   Коррупция партия Слуга народа

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