Пошаговый план: в Слуге народа рассказали, как будут бороться с коррупцией
В партии Слуга Народа для полного преодоления коррупции, обещают перевести все государственные услуги в онлайн, очистить прокуратуру, а также создать систему защиты свидетелей.
Пошаговый план по уничтожению коррупции опубликовали в Telegram.
«Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей», — отметили партийцы.
Среди шагов называют создание национальной системы электронного управления, «радикальное очищение» прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.
В Слуге народа обещают перевести максимально возможное количество государственных услуг в онлайн.
Кроме того, Слуга народа хочет «создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию».
«Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников», — говорится в сообщении.