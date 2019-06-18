Пошаговый план: в Слуге народа рассказали, как будут бороться с коррупцией Вчера, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Слуга народа via Facebook Партия обещает бороться с коррупцией Скриншот видео Слуга народа via Facebook

В партии Слуга Народа для полного преодоления коррупции, обещают перевести все государственные услуги в онлайн, очистить прокуратуру, а также создать систему защиты свидетелей.

Пошаговый план по уничтожению коррупции опубликовали в Telegram.

«Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей», — отметили партийцы.

Среди шагов называют создание национальной системы электронного управления, «радикальное очищение» прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

В Слуге народа обещают перевести максимально возможное количество государственных услуг в онлайн.

Кроме того, Слуга народа хочет «создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию».

«Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников», — говорится в сообщении.