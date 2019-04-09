Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

"Порвал любимую рубашку". Нардеп Барна напал в офисе Zik на представителя Зеленского - видео

Сегодня, 11:13
2465
Цей матеріал також доступний українською
"Порвал любимую рубашку". Нардеп Барна напал в офисе Zik на представителя Зеленского - видео - фото

Скриншот с видео Zik

Барне не понравились заявления Юраша относительно Иловайской трагедии

Депутат Верховной Рады от БПП Олег Барна напал в офисе телеканала Zik на Святослава Юраша из команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Как сообщается, инцидент произошел, когда представитель Зе. Команди шел по коридору в гримерку после участия в программе Игра с огнем, куда был приглашен в качестве гостя.

На видео с камеры наблюдения видно, как Барна хватает Юраша за воротник, и начинает с ним о чем-то спорить, пока в конфликт не вмешивается охрана.

По словам представителя Зеленского, причиной недовольства нардепа стали обвинения в адрес президента Петра Порошенко.

Юраш считает, что Иловайской трагедии, когда украинские бойцы оказались в окружении оккупационных сил РФ, можно было избежать, если бы глава государства послал туда военную технику, участвовавшую в военном параде.

В свою очередь Барна, услышав это, решил приехать в офис телеканала.

"Взялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующего и Иловайск", - пожаловался Юраш у себя в Facebook.

Теги:   Видео Петр Порошенко Владимир Зеленский Народные депутаты Драка Олег Барна

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Геополитика

Вчера, 17:13

img
Климкин о попытке вернуть РФ в Совет Европы: То же самое, что выпустить преступников из тюрем
Страны

Вчера, 22:54

img
Коррупционный скандал в США: голливудская актриса признала себя виновной во взяточничестве
События

Сегодня, 07:22

img
В зоне ООС погиб украинский военный, трое ранены

ТОП 3

Политика

7 апреля, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
84933
Политика

Вчера, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
21344
Политика

Вчера, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18114