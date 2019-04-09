"Порвал любимую рубашку". Нардеп Барна напал в офисе Zik на представителя Зеленского - видео Сегодня, 11:13 2465 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Zik Барне не понравились заявления Юраша относительно Иловайской трагедии Скриншот с видео Zik

Депутат Верховной Рады от БПП Олег Барна напал в офисе телеканала Zik на Святослава Юраша из команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Как сообщается, инцидент произошел, когда представитель Зе. Команди шел по коридору в гримерку после участия в программе Игра с огнем, куда был приглашен в качестве гостя.

На видео с камеры наблюдения видно, как Барна хватает Юраша за воротник, и начинает с ним о чем-то спорить, пока в конфликт не вмешивается охрана.

По словам представителя Зеленского, причиной недовольства нардепа стали обвинения в адрес президента Петра Порошенко.

Юраш считает, что Иловайской трагедии, когда украинские бойцы оказались в окружении оккупационных сил РФ, можно было избежать, если бы глава государства послал туда военную технику, участвовавшую в военном параде.

В свою очередь Барна, услышав это, решил приехать в офис телеканала.

"Взялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующего и Иловайск", - пожаловался Юраш у себя в Facebook.