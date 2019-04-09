"Порвал любимую рубашку". Нардеп Барна напал в офисе Zik на представителя Зеленского - видео
Депутат Верховной
Рады от БПП Олег Барна напал в офисе телеканала Zik на Святослава Юраша из команды
кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Как сообщается,
инцидент произошел, когда представитель Зе. Команди шел по коридору в гримерку после
участия в программе Игра с огнем, куда был приглашен в качестве гостя.
На видео с камеры
наблюдения видно, как Барна хватает Юраша за воротник, и начинает с ним о
чем-то спорить, пока в конфликт не вмешивается охрана.
По словам
представителя Зеленского, причиной недовольства нардепа стали обвинения в
адрес президента Петра Порошенко.
Юраш считает, что
Иловайской трагедии, когда украинские бойцы оказались в окружении оккупационных
сил РФ, можно было избежать, если бы глава государства послал туда военную
технику, участвовавшую в военном параде.
В свою очередь
Барна, услышав это, решил приехать в офис телеканала.
"Взялся
рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующего
и Иловайск", - пожаловался Юраш у себя в Facebook.