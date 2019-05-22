Портнов пришел на допрос в ГПУ по делам Майдана Вчера, 19:54 643 Цей матеріал також доступний українською Андрей Портнов/Telegram Андрей Портнов Андрей Портнов/Telegram

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в ГПУ в качестве свидетеля по делам Майдана.

Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Интерфакс-Украина.

«Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, так как в понедельник, (27 мая — дата, на которую Портнов вызывался — ред) его не будет в Украине», — рассказал Горбатюк.

Следователи согласились и провели допрос в среду, 22 мая.

«Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные», — добавил Горбатюк.

Сам Портнов в Telegram также рассказал о проведенном допросе.

«На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет чуть больше работы, — они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований», — сообщил он.

По словам Портнова, в ГПУ он пробыл 3,5 часа.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.