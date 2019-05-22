Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Светлана Залищук
Игры в референдум можно остановить
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Портнов пришел на допрос в ГПУ по делам Майдана

Вчера, 19:54
643
Цей матеріал також доступний українською
Портнов пришел на допрос в ГПУ по делам Майдана - фото

Андрей Портнов/Telegram

Андрей Портнов

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в ГПУ в качестве свидетеля по делам Майдана.

Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Интерфакс-Украина.

«Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, так как в понедельник, (27 мая — дата, на которую Портнов вызывался — ред) его не будет в Украине», — рассказал Горбатюк.

Следователи согласились и провели допрос в среду, 22 мая.

«Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные», — добавил Горбатюк.

Сам Портнов в Telegram также рассказал о проведенном допросе.

«На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет чуть больше работы, — они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований», — сообщил он.

По словам Портнова, в ГПУ он пробыл 3,5 часа.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Теги:   Майдан Андрей Портнов

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:49

img
Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Политика

Вчера, 12:42

img
«Газовое дело»: Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ
Политика

Вчера, 11:15

img
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36809
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28360
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27057