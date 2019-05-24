Портнов подал в ГБР третье заявление о завладении Порошенко телеканалом Прямой Вчера, 17:36 606 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко / Facebook Пятый президент Петр Порошенко Петр Порошенко / Facebook

Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований третье заявлении о совершении преступления экс-президентом Петром Порошенко.

Об это Портнов проинформировал в своем Telegram-канале.

В его заявлении речь идет об «отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом Прямой, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко».

Напомним, что 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

По возвращении Портнов направил в ГБР «первое заявление о преступлении». Он обвиняет Порошенко в госизмене при введении военного положения после захвата Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Второе заявление в ГБР касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским заводом Кузница на Рыбальском. По мнению Портнова, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.