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На Портнова завели дело за дачу ложных показаний

Сегодня, 11:22
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На Портнова завели дело за дачу ложных показаний - фото

Скриншот видео NewsOne

Портнова обвиняют в даче ложных показаний

Правоохранители открыли дело против экс- заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по факту заведомо ложных сообщений о «преступлениях Петра Порошенко».

Об этом на брифинге сказал адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщают Українськi Новини.

«Зарегистрировано уголовное производство в отношении четырех заявлений господина Портнова», — сказал защитник.

Адвокат отметил, что расследуются сообщения Портнова о противоправности прохода украинских кораблей через Керченский пролив, о причастности Порошенко к покупке телеканал Прямой и продаже завода Кузница на Рыбальском и якобы о нарушениях при назначении членов Высшего совета правосудия.

По словам Голованя, Портнов сам декларирует, что его массовые заявления в Государственное бюро расследований имеют цель публично унизить Порошенко.

Адвокат подчеркнул, что это является нарушением законодательств и международных норм, так как публичное унижение не может являться целью уголовного преследования.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что правоохранители расследуют не только действия Портнова, но и депутата Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, который заявил об отсутствии коалиции в парламенте, и направил соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

По возвращении Портнов направил в ГБР «первое заявление о преступлении». Он обвиняет Порошенко в госизмене при введении военного положения после захвата Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.

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Второе заявление в ГБР касается"экономических преступлений", которые связаны с киевским заводом Кузница на Рыбальском. По мнению Портнова, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

В третьем заявлении Портнов обвинил Порошенко в «отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов» при приобретении канала Прямой.

Четвертое заявление в ГБР касается действий Порошенко при проведении судебной реформы.

Пятое производство касается формирования парламентской коалиции в 2016-м году и назначения Кабинета министров.

Теги:   Петр Порошенко Андрей Портнов

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