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Портнов через суд требует от украинской власти $300 тысяч компенсации за незаконное применение санкций

Сегодня, 07:11
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Портнов через суд требует от украинской власти $300 тысяч компенсации за незаконное применение санкций - фото

Andriy Portnov/Facebook

Андрей Портнов

Экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов требует через суд выплаты компенсации в размере 300 тыс. долларов за нанесенные ему «убытки» украинскими чиновниками и органами государственной власти.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«После победы в украинских и европейских судах по теме незаконного применения в отношении меня международных санкций и фальсификации уголовных дел, как я и обещал несколько лет назад, обратился в суд с требованием возмещения причиненных убытков», — написал Портнов.

По его словам, первое заседание состоится 18 июня в Печерском суде Киева. Ответчиками будут чиновники ГПУ, МИД и посол Украины в Канаде Артем Шевченко.

Портнов добавил, что 300 тысяч долларов — это лишь первая сумма, которую он требует ему выплатить. Часть этих средств в случае победы экс-чиновник обещает отдать на благотворительность.

Фото: скриншот PORTNOV / Telegram

Напомним, что 19 мая Андрей Портнов вернулся в Украину после пяти лет пребывания за границей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие не нашло доказательств совершения Портновым преступления.

Теги:   Артем Шевченко МВД Украины ГПУ Иск Андрей Портнов

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