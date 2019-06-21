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Канал NewsOne запускает программу с бывшим замглавы администрации Януковича Портновым

Сегодня, 13:50
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Канал NewsOne запускает программу с бывшим замглавы администрации Януковича Портновым - фото

Скриншот с видео NewsOne

В своей программе Портнов планирует анализировать «преступления» прошлой власти

Прокремлевский телеканал NewsOne запускает новую политическую программу Преступление и наказание с ведущим Андреем Портновым, который занимал пост замглавы Администрации президента во времена режима Януковича.

Соответствующий видеоанонс был опубликован на сервисе YouTube.

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Согласно концепции программы, Портнов будет в ней анализировать «преступления» властей, руководивших Украиной после бегства Януковича и его соратников.

Ранее сообщалось, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

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Такое решение сразу же вызвало резкую критику со стороны украинской общественности.

После этого несколько сотен человек вышли на акцию протеста против возвращения соратника Януковича в университет.

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В итоге Губерскому пришлось отменить собственный приказ о восстановлении Портнова.

Теги:   Сепаратисты Российская пропаганда Канал NewsOne Андрей Портнов

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