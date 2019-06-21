Канал NewsOne запускает программу с бывшим замглавы администрации Януковича Портновым Сегодня, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео NewsOne В своей программе Портнов планирует анализировать «преступления» прошлой власти Скриншот с видео NewsOne

Прокремлевский телеканал NewsOne запускает новую политическую программу Преступление и наказание с ведущим Андреем Портновым, который занимал пост замглавы Администрации президента во времена режима Януковича.

Соответствующий видеоанонс был опубликован на сервисе YouTube.

Согласно концепции программы, Портнов будет в ней анализировать «преступления» властей, руководивших Украиной после бегства Януковича и его соратников.

Ранее сообщалось, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Такое решение сразу же вызвало резкую критику со стороны украинской общественности.

После этого несколько сотен человек вышли на акцию протеста против возвращения соратника Януковича в университет.

В итоге Губерскому пришлось отменить собственный приказ о восстановлении Портнова.