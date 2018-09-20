Порошенко: Значение томоса выходит за пределы Украины, это - падение Третьего Рима

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предоставление автокефалии Украинской церкви по значению равносильно провозглашению еще одного Акта независимости Украины и повлечет разрушение российской концепции Третьего Рима.

Об этом президент заявил в Верховной Раде во время ежегодного послания к парламентариям о принципах внутренней и внешней политики Украины.

"Империя теряет один из последних рычагов влияния. Томос - это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Для нас собственная церковь - гарантия духовной свободы. Это - залог общественного согласия...Значение Томоса выходит за пределы Украины. Это - падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию", - отметил президент.

Імперія втрачає один із останніх важелів впливу. Томос – це фактично ще один Акт проголошення незалежності України. Для нас власна церква – гарантія духовної свободи. Це – запорука суспільної злагоди pic.twitter.com/OPJKsy8JXe — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 сентября 2018 г.

Третий Рим - религиозно-политическая доктрина Московского царства в 16-17 веках, которая определяла Москву "вершиной мировой истории" и стремилась легитимизировать претензии московских царей на политическое и религиозное наследие Римской империи, прежде всего, Византии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Ранее Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Вселенский патриархат в ответ опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.