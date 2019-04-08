Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля Сегодня, 13:33 2313 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Петр Порошенко REUTERS/Gleb Garanich

Глава парламентской фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.

Об этом Герасимов заявил на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады.

"Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути – подчеркиваю, по сути, и 14-го, и 19-го апреля. Как говорят – стадион, так стадион", - цитирует Герасимова Интерфакс-Украина.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ Зеленский заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся на НСК Олимпийский 19 апреля.

Ранее Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Порошенко согласился на предложение Зеленского.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.



Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.