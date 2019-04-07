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Порошенко ждет Зеленского на дебаты 14 апреля на Олимпийском

Сегодня, 19:45
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Порошенко ждет Зеленского на дебаты 14 апреля на Олимпийском - фото

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Дебаты - это не шоу и не соревнование - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

Это заявление он сделал в эфире телеканала Украина.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (ныне НСК Олимпийский), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", - заявил Порошенко.

"Думаю, 19 или 20:00 - будет оптимальным временем. Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и во времени, как хотел господин Зеленский, и не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям", - добавил он.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Среди условий проведения дебатов Зеленский назвал сдачу анализов обоими кандидатами.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.

Глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что на проведение дебатов на НСК Олимпийский, по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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