Порошенко ждет Зеленского на дебаты 14 апреля на Олимпийском Сегодня, 19:45 3481 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Дебаты - это не шоу и не соревнование - Порошенко REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

Это заявление он сделал в эфире телеканала Украина.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (ныне НСК Олимпийский), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", - заявил Порошенко.



14 квітня на НСК «Олімпійський»,саме там,де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. 19 або 20 година буде оптимальним терміном. Запрошую і глядачів, як хотів пан Зеленський. Запрошую всі канали, щоб дебати були проведені в місці і часі, як хотів Зеленський pic.twitter.com/qgCHdQc4gL 7 апреля 2019 г.

"Думаю, 19 или 20:00 - будет оптимальным временем. Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и во времени, как хотел господин Зеленский, и не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям", - добавил он.



Дебати - це не шоу і не змагання. Дебати - це серйозна дискусія про майбутнє нашої держави і кожного її громадянина. І дуже важливо, що в цих умовах ми не маємо продавати кота в мішку, бо на сьогоднішній день є принциповим для майбутнього держави, щоб була ґрунтовна дискусія pic.twitter.com/tG3FxVNX2W — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2019 г.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.



Среди условий проведения дебатов Зеленский назвал сдачу анализов обоими кандидатами.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.

Глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что на проведение дебатов на НСК Олимпийский, по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.