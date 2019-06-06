Порошенко: Заявления представителей Украины в Минске — это попытка капитуляции Сегодня, 15:30 Цей матеріал також доступний українською @poroshenko Петр Порошенко @poroshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал попыткой капитуляции вчерашние заявления представителей Украины в Минске относительно возможности прекращении блокады ОРДЛО и прекращении огня в ответ на атаки противника.

Порошенко высказал опасения ввиду возможной отмены решения СНБО касательно блокады Донбасса.

«Если это входило в директивы президента Зеленского, является кардинально вредным и очень похоже на капитуляцию… призываю все политические силы четко определиться с позицией и относительно капитуляции, и относительно европейской интеграции для того, чтобы не пытаться спрятать очень опасное намерение капитуляции, которое сегодня, к сожалению, угрожает нашему государству», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Комментируя инициативы о запрете ответного огня на обстрелы боевиков Порошенко отметил, что это возможно только после введения миротворческого контингента ООН на оккупированный Донбасс.

Пятый президент добавил, что в вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо четко придерживаться тех «красных линий», которые переходить нельзя.

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.



Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

