Порошенко заявил, що прокурор Кулик встречался с окружением Коломойского Вчера, 23:45 1488 Цей матеріал також доступний українською Youtube/ТСН/Право на владу Константин Кулик и Петр Порошенко Youtube/ТСН/Право на владу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик прежде чем заявить о вмешательстве президента в расследование дела Курченко встречался с окружением Игоря Коломойского.

"Дело по расследованию дела Курченко на которое ссылается господин Кулик, ведется очень много лет. Никаких решений, никаких разговоров, теперь я уже знаю об этом наверняка, относительно подозрений данным лицам, про которые он говорит, не было. Вы называли сегодня Ложкина, Филатова и Гонтареву", - сказал он в эфире 1+1.

По словам Порошенко, "для того, чтобы объявить выдвинуть подозрение, надо допросить этих людей собрать доказательства и пригласить адвоката... никаких проблем с этим точно нет".

"Еще месяц назад у господина Кулика не было никаких мыслей по этому поводу, вплоть до того момента как он решил поехать в Израиль. Мы имеем обоснованную информацию, что господин Кулик во время своей поездки встречался с окружением владельца этого канала господина Коломойського. И именно от него господин Кулик получил этот приказ. И именно там он принял решение изменить присяге и закону", - заявил Порошенко.

По словам президента, Кулик после возвращения в Киев летал в Вену, где встретился с юристом Коломойского.

"Там ему написали текст. И подготовленный группой прокуроров текст подозрения (Кулик) принял решение внести", - заявил Порошенко.

В свою очередь Кулик опроверг заявления президента отметив, что " это очень удобная версия – приклеить сюда Коломойского... Ищется любой повод, чтобы сбить информационную войну, которая пошла".

Напомним, что в четверг, 11 апреля, прокурор Генеральной прокуратуры Кулик обвинил Порошенко, представителей Администрации Президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство Генпрокуратуры во вмешательстве в расследование "дела Курченко".