Порошенко заявил о необходимости закона об импичменте
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости законов об импичменте и временных следственных комиссиях.
В эфире телеканала ICTV Порошенко подчеркнул, что готов к обсуждениям для наработки сбалансированного документа.
"Я абсолютно уверен в том, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления. Я готов делегировать своих представителей и обсудить и принимать уже сбалансированную компромиссную версию", - сказал он.
Порошенко добавил, что 23 лет, с момента принятия Конституции Украины, он является первым президентом, который готов говорить об импичменте.