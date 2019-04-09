Порошенко заявил о необходимости закона об импичменте Сегодня, 07:32 2105 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Порошенко готов к наработке закона об импичменте president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости законов об импичменте и временных следственных комиссиях.

В эфире телеканала ICTV Порошенко подчеркнул, что готов к обсуждениям для наработки сбалансированного документа.



"Я абсолютно уверен в том, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления. Я готов делегировать своих представителей и обсудить и принимать уже сбалансированную компромиссную версию", - сказал он.

Порошенко добавил, что 23 лет, с момента принятия Конституции Украины, он является первым президентом, который готов говорить об импичменте.