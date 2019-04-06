Порошенко заявил о необходимости перезагрузки САП и НАПК Вчера, 19:49 3820 Цей матеріал також доступний українською Daria Kaleniuk / Facebook Порошенко также заявил о необходимости создания Нацбюро финансовых расследований. Daria Kaleniuk / Facebook

В субботу, 6 апреля, на встрече с представителями общественных организаций президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает необходимым "перезагрузить" НАПК и САП.

Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"В ближайшее время от имени коалиции общественных организаций мы вышлем президенту тексты законопроектов с нашим видением перезагрузки", - сообщила Каленюк.

По ее словам, президент выразил поддержку главе НАБУ Артему Сытнику, "хотя есть замечания по работе органа".

Порошенко также заявил о необходимости лишить СБУ и другие правоохранительные органы функций экономических расследований и создания Нацбюро финансовых расследований.

"Антикоррупционные судьи будут назначены президентом в ближайшие несколько дней. ... Обсуждали также кадровые вопросы Семочко (экс-руководителя экономической контрразведки СБУ - ред.) и Демчины (первого заместителя председателя СБУ - ред). Президент понимает токсичность этих людей на их должностях ", - добавила Каленюк.



По словам Каленюк, на встрече присутствовали около 20 участников, а беседа длилась более двух часов, в ходе которой Порошенко "признал, что допустил две основные ошибки за последние годы - кадры и коммуникация".