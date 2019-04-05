Порошенко записал еще одно видеообращение к Зеленскому 5 апреля, 00:49 32853 Цей матеріал також доступний українською Кадр из видео Петр Порошенко/Facebook Петр Порошенко Кадр из видео Петр Порошенко/Facebook

Президент Украины Петр Порошенко записал новое видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

"Не ищите причин и не ставьте условия. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!", - заявил Порошенко.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.