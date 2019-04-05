Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Порошенко записал еще одно видеообращение к Зеленскому

5 апреля, 00:49
32853
Цей матеріал також доступний українською
Порошенко записал еще одно видеообращение к Зеленскому - фото

Кадр из видео Петр Порошенко/Facebook

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко записал новое видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

"Не ищите причин и не ставьте условия. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!", - заявил Порошенко.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 09:22

img
В Киеве в воскресенье проходит полумарафон, какие улицы перекрыты – трансляция
Футбол

Сегодня, 20:30

img
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу - видео
События

Сегодня, 02:13

img
Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку

ТОП 3

Политика

Сегодня, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
72979
Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43565
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22251