Порошенко: Закон об антикоррупционном суде необходимо принять до конца текущей сессии

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Порошенко призвал принять законопроект об Антикоррупционном суде до конца текущей сессии ВР

Порошенко призвал принять законопроект об Антикоррупционном суде до конца текущей сессии ВР

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен тем, что вчера народные депутаты смогли проголосовать за включение в повестку дня законопроекта об Антикоррупционном суде.

Во время пресс-конференции он также добавил, что ожидает его быстрого принятия в первом чтении, желательно - уже завтра.

Порошенко подчеркнул, что в целом закон об Антикоррупционном суде должен быть принят до конца текущей сессии.

При этом президент подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу не должна выходить за рамки Конституции украинского законодательства, также должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии.

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