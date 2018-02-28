Порошенко: Закон об антикоррупционном суде необходимо принять до конца текущей сессии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен тем, что вчера народные депутаты смогли проголосовать за включение в повестку дня законопроекта об Антикоррупционном суде.

Во время пресс-конференции он также добавил, что ожидает его быстрого принятия в первом чтении, желательно - уже завтра.

Доволен, что вчера народные депутаты смогли-таки проголосовать за включение в повестку дня моего законопроекта о Антикоррупционный суд



Ожидаю его быстрого принятия в первом чтении, желательно - уже завтра #Виклики2018 - Петр Порошенко (@poroshenko) 28 февраля 2018 г.

Порошенко подчеркнул, что в целом закон об Антикоррупционном суде должен быть принят до конца текущей сессии.

При этом президент подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу не должна выходить за рамки Конституции украинского законодательства, также должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии.