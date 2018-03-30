Порошенко задекларировал более 16 млн грн дохода за 2017 год

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко заработал 336 тыс. грн на посту президента
Фото: АПУ

Петр Порошенко заработал 336 тыс. грн на посту президента

Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год задекларировал более 16 млн грн дохода, из которых лишь 336 тыс. грн составляет заработная плата главы государства.

Об этом говорится в электронной декларации Порошенко за 2017 год, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 303 874 грн. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 грн - проценты по депозитам", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что с суммы годового дохода уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18% и взыскано 1,5% военного сбора.

Смотрите также

В декларации указаны средства, которые были потрачены на отдых на Мальдивских островах. Указано, что это собственные средства Порошенко. Сумма - в два раза меньше цифр, которые фигурировали в СМИ, добавили в пресс-службе.

Смотрите также

Согласно сообщению, Порошенко потратил на благотворительную деятельность около 200 млн грн в 2017 году. Эти средства не отражены в декларации потому, что все операции проводились всеукраинской организацией Благотворительный Фонд Порошенко и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Порошенко.

"Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 год включительно превысила 800 млн грн", - говорится в заявлении.

В течение 2017 года Порошенко не получал дивидендов от своих предприятий. Также отсутствуют приобретения недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове