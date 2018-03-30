Порошенко задекларировал более 16 млн грн дохода за 2017 год

Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год задекларировал более 16 млн грн дохода, из которых лишь 336 тыс. грн составляет заработная плата главы государства.

Об этом говорится в электронной декларации Порошенко за 2017 год, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 303 874 грн. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 грн - проценты по депозитам", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что с суммы годового дохода уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18% и взыскано 1,5% военного сбора.

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В декларации указаны средства, которые были потрачены на отдых на Мальдивских островах. Указано, что это собственные средства Порошенко. Сумма - в два раза меньше цифр, которые фигурировали в СМИ, добавили в пресс-службе.

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Согласно сообщению, Порошенко потратил на благотворительную деятельность около 200 млн грн в 2017 году. Эти средства не отражены в декларации потому, что все операции проводились всеукраинской организацией Благотворительный Фонд Порошенко и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Порошенко.

"Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 год включительно превысила 800 млн грн", - говорится в заявлении.

В течение 2017 года Порошенко не получал дивидендов от своих предприятий. Также отсутствуют приобретения недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг.