Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен, которые в последние дни поступили на его счета как физического лица от фонда Прайм Эссетс Кэпитал, который управляет активами президента, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.
"Увеличение задекларированных сумм не связано с ростом материального достатка. Дело в том, что дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, в поддержку украинской армии и т.д.", - отметили в пресс-службе
Там заверили, что задекларированные дивиденды, поступающие теперь за целый период 2015-2018 годов, Порошенко направит на развитие государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка.
"На политрекламу Порошенко тратит собственные средства", - отметили в АП.
Также в Администрации президента заявили, что из указанных 60 миллионов гривен Порошенко оплатил все налоги.
"Заявленная сегодня сумма не связана с доходами от продажи Кузницы на Рыбачьем, поскольку они еще не поступали на счет Петра Порошенко как физического лица. Средства от покупателя перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузница на Рыбацком отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования