Порошенко: Я никогда не утверждал, что Зеленский – наркоман Сегодня, 08:53 1830 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Порошенко снова обратился к Зеленскому с призывом не бояться Пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко завил, что никогда не утверждал, что его соперник на президентских выборах Владимир Зеленский является наркоманом.

Об этом он сказал в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

"Во-первых, хочу подчеркнуть, я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал, я не имею для этого никаких оснований", - сказал он.

Порошенко отметил, что он только лишь подчеркивает право украинцев "иметь 100% гарантии, что будущий президент и будущий Верховный Главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков".

Глава украинского государства добавил, что четко знает решения, которые приходится принимать президенту, в том числе по применению Вооруженных сил и подписанию международных обязательств.

"Представьте себе, что такие документы будут подписываться в состоянии наркотического дурмана", - сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что с удивлением воспринял предложение Зеленского сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимости.

"Я был несколько удивлен, потому что это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет", - пояснил он.

Порошенко добавил, что готов сдать дополнительные анализы VADA и обратился к Зеленскому.

"Владимир Александрович, и вам настоятельно рекомендую - не морочьте голову, не бойтесь, и не прячьтесь. Такой уж крест публичного человека, не говоря уже о президенте: ты должен быть открытым ... общество имеет право о тебе знать все. А вот, когда ты прячешься, когда ты не даешь возможности это сделать, то возникает обоснованное подозрение", - резюмировал украинский президент.

Напомним, 5 апреля кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры.

Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб.

Позже Кличко-младший потребовал пересдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме при участии независимой организации VADA и согласился профинансировать их.

Порошенко принял это предложение. В штабе Зеленского сообщили, что их кандидат больше не будет сдавать анализы.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.