07 июня 2018, четверг

Порошенко выступит в Раде перед голосованием за законопроект об Антикоррупционном суде – нардеп

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Перед голосованием за законопроект об Антикоррупционном суде ожидает выступление Порошенко

Перед голосованием за законопроект об Антикоррупционном суде ожидает выступление Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко планирует выступить в Верховной Раде перед голосованием за законопроект № 7440 о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сказал депутат из фракции БПП Иван Винник в кулуарах парламента, трансляцию вел телеканал 112 Украина.

"Сейчас анонсировано, что президент планирует выступить перед голосования по им же внесенному законопроекту об Антикоррупционном суде, где он, во-первых, был инициатором создания этой судебной ветви власти, во-вторых, он провел немало времени в поисках консультации", - сказал Винник.

Он также добавил, что вчера в комитетах Верховной Рады обсуждали некоторые спорные нормы законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Сейчас предлагается установить какие-то конкретные критерии добропорядочности, морали и этики. ... Именно поэтому в законе предлагается прописать, на предмет чего международные эксперты должны будут проверять кандидатов", - отметил Винник.

По его словам, также дискутировали о том, кто сможет стать членом Общественного совета международных экспертов.

7 июня в Верховной Раде Украины должно состояться голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде.

Помимо непосредственной важности законопроекта его принятие является обязательным условием предоставления Международным валютным фондом следующего транша Украине –  с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны.

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