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Порошенко выступил за проведение трех раундов дебатов и назвал темы

5 апреля, 09:55
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Порошенко выступил за проведение трех раундов дебатов и назвал темы - фото

Gleb Garanich/Reuters

Порошенко хочет, чтобы дебаты прошли как можно скорее

Нынешний президент Украины Петр Порошенко выступил за проведение трех раундов дебатов со своим соперником шоуменом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал после сдачи анализов в медпункте на стадионе НСК Олимпийский.

"Дебаты о позиции относительно позиции ключевых полномочий верховного главнокомандующего по программе укрепления обороны и безопасности. Второй этап – по внешней политике. И третий этап – по защите конституционных прав и свобод украинских граждан", - пояснил Порошенко.

Он также добавил, что хочет провести дебаты как можно скорее.

"Нужно прекратить обмен мыслями через социальные сети и дать украинцам самостоятельно определиться относительно своих симпатий", - резюмировал Порошенко.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Дебаты Владимир Зеленский Петр Порошенко Анализ крови Президентские выборы в Украине 2019

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