Порошенко выступил за проведение трех раундов дебатов и назвал темы 5 апреля, 09:55 7272 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Порошенко хочет, чтобы дебаты прошли как можно скорее Gleb Garanich/Reuters

Нынешний президент Украины Петр Порошенко выступил за проведение трех раундов дебатов со своим соперником шоуменом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал после сдачи анализов в медпункте на стадионе НСК Олимпийский.

"Дебаты о позиции относительно позиции ключевых полномочий верховного главнокомандующего по программе укрепления обороны и безопасности. Второй этап – по внешней политике. И третий этап – по защите конституционных прав и свобод украинских граждан", - пояснил Порошенко.

Он также добавил, что хочет провести дебаты как можно скорее.

"Нужно прекратить обмен мыслями через социальные сети и дать украинцам самостоятельно определиться относительно своих симпатий", - резюмировал Порошенко.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.