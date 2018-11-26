Порошенко ввел в действие решение СНБО о военном положении

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 ноября по чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.
Согласно обнародованному документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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