Порошенко ввел в действие решение СНБО о военном положении

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 ноября по чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.

Согласно обнародованному документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.