26 ноября 2018, понедельник

Порошенко ввел в действие решение СНБО о военном положении

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 ноября по чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.

Согласно обнародованному документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

 

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