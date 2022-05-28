Порошенко второй раз отказали в выезде из Украины

28 мая, 15:40
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Петр Порошенко (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Петр Порошенко (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Пятого президента Украины Петра Порошенко второй раз не выпустили за границу. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила народный депутат от Европейской Солидарности Виктория Сюмар.

По ее словам, на этот раз удалось считать QR-код, командировка действительна (глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ее подтвердил), однако пограничники говорят, что нардеп «предоставил не все документы», и «не говорят какие „не все“».

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О том, что Порошенко снова не выпустили за границу, сообщили и другие представители ЕС. По их словам, пограничники «не пытались изучить ситуацию» и заявили, что у него «нет оснований для выезда за границу».

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Петр Порошенко

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