Порошенко второй раз отказали в выезде из Украины 28 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Пятого президента Украины Петра Порошенко второй раз не выпустили за границу. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила народный депутат от Европейской Солидарности Виктория Сюмар.

По ее словам, на этот раз удалось считать QR-код, командировка действительна (глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ее подтвердил), однако пограничники говорят, что нардеп «предоставил не все документы», и «не говорят какие „не все“».

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О том, что Порошенко снова не выпустили за границу, сообщили и другие представители ЕС. По их словам, пограничники «не пытались изучить ситуацию» и заявили, что у него «нет оснований для выезда за границу».



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