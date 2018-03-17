Порошенко: Вступление Украины в ЕС является вопросом нескольких лет, а не десятилетий

Президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, что членство Украины в ЕС является вопросом нескольких лет.

Интервью опубликовало издание Westdeutsche Zeitung.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно продолжит путь реформ, в проведении которых за последние 3 года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет. Это касается и борьбы с коррупцией.

Порошенко добавил, что "сам создал специальный антикоррупционный суд, которого нет в большинстве европейских стран".

Глава государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции ликвидирована. Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления и нулевая терпимость к коррупции.

Ранее Порошенко озвучил следующий шаг на пути вступления Украины в НАТО.