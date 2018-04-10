Неудавшееся перемирие и санкции против России. О чем говорили Порошенко и Меркель в Берлине

Порошенко и Меркель договорились о трехсторонних переговорах в Аахене и немецко-украинском бизнес-форуме

10 апреля в Берлине состоялась двустороння встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"На фоне финансового обвала в Москве удачный визит в Берлин", - прокомментировал переговоры Порошенко и Меркель пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. НВ рассказывает, что обсуждали лидеры Украины и Германии.

Срыв перемирия на Донбассе

Порошенко и Меркель обсуждали продолжение российской агрессии на Донбассе, в частности, срыв "пасхального перемирия", которого не стали придерживаться пророссийские боевики и российские военные.

"Проинформировал федерального канцлера Ангелу Меркель о нарушении режима перемирия на Донбассе контролируемыми Россией боевиками и российскими солдатами", - говорится в сообщении Петра Порошенко на его странице в Twitter.

Поінформував Федерального канцлера Ангелу Меркель про порушення режиму перемир’я на Донбасі контрольованими Росією бойовиками і російськими солдатами. pic.twitter.com/8V3fxytbWM — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2018 г.

Порошенко также отметил, что российские боевики и солдаты в 10 раз чаще открывают огонь, чем украинские военнослужащие, которые за время перемирия делали это лишь 12 раз, чтобы защитить себя.

"Перемирие не соблюдается, к сожалению. Германия продолжит помогать Украине", - отметила, в свою очередь, канцлер Германии.

Меркель: перемир'я не дотримується, на жаль. Німеччина продовжить допомагати Україні pic.twitter.com/MYyEMhtOAi — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.

Российские военные в украинских тюрьмах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на сегодняшний день в местах заключения на территории Украины находятся 23 российских военнослужащих.

"Лозунг РФ "их там нет" больше не проходит нигде в мире, потому что этому никто не верит. И 23 российских солдата и офицера, которые находятся в украинских тюрьмах - это доказательства присутствия РФ (на Донбассе)", - написал он на своей странице в Twitter.

Лозунг РФ "их там нет" - більше не проходить ніде в світі, бо цьому ніхто не вірить. І 23 російських солдата і офіцера, які перебувають в українських тюрмах - це докази присутності РФ pic.twitter.com/foOSQXRz1u — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2018 г.

Об участии российских военных в боевых действиях на Донбассе и в Сирии и 23 российских военных, которые содержатся в украинских тюрьмах, Порошенко также заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель.

Миротворцы ООН на Донбассе

Во время пресс-конференции Порошенко также заявил, что Украина надеется на поддержку совместных предложений с Германией, Францией и США о введении на Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН.

Он подчеркнул, что эта инициатива обусловлена отсутствием прогресса в мирных переговорах и возможности контролировать выполнение Минских договоренностей пророссийскими боевиками и представителями России на оккупированных территориях Донбасса.

"Мы надеемся, что (будут поддержаны - ред.) предложения, которые совместно выдвигают Франция, Германия, Украина, Соединенные Штаты по проекту решения Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии, которая будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной, которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защитить людей, живущих на оккупированных территориях и приблизить вопросы безопасности к кондиции для начала политического процесса местных выборов", - сказал, в частности, президент.

Он также, отметил, что Россия эту инициативу пока не поддерживает.

"Любое соглашение является соглашением только при условии, что оно обсуждается с каждым из участников. Мы никогда не поддержим миссию против Украины, которая не соответствует необходимости. И об этом Украина не должна беспокоиться", - заявила, в свою очередь, Меркель.

Переговоры Украины, Германии и Франции в Аахене

Во время пресс-конференции с Петром Порошенко Меркель анонсировала переговоры Украины, Германии и Франции без участия России, которые должны состояться в мае в Аахене.

Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні . - Канцлер Німеччини pic.twitter.com/s81XORE0M4 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.

"Украинский президент будет в Аахене. Возможно, там будет встреча, господин президент Макрон там будет и я. Но это, конечно, не будет нормандский формат, потому что нормандский формат - это четверо. Российский президент не будет в Аахене", - заявила канцлер.

Санкции против российских олигархов

Во время совместной пресс-конференции президент Порошенко заявил, что поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов, в частности против Олега Дерипаски.

Дав доручення СБУ, Кабінету Міністрів і Секретарю РНБО підготувати проект рішень, який буде винесений на РНБО: санкції будуть введені і будуть максимально гармонізовані із рішенням уряду США. До санкційного списку будуть залучені і Дерипаска, і інші російські олігархи — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2018 г.

По словам президента, проект должны подготовить СБУ, Кабмин и СНБО. В ближайшее время на заседании СНБО его рассмотрят.

"И санкции будут введены", - пообещал Порошенко. Он также отметил, что украинские санкции будут максимально гармонизированы с решением правительства США. Они будут касаться олигархов, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму, по поставкам оружия вооруженным силам РФ.

Президент также заявил, что обсудил с Меркель вопрос продолжения санкций в случае невыполнения Минских соглашений.

Северный поток-2

Еще одной темой, которую обсуждали Меркель и Порошенко, стал проект российского газопровода Северный поток-2.

Канцлер Германии отметила, что 9 апреля во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подчеркнула, что "не может такого быть, чтобы из-за Северного потока-2 Украина практически не будет иметь никакого значения как транзитная страна природного газа". Она добавила, что транспортировка российского газа имеет стратегическое значение для Украины.

Не може такого бути, що Україна втратить статус транзитера російського газу - Меркель про Північний потік-2 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.

"Вы видите, что это не только экономический проект, он, конечно, должен также учитывать политический фактор. И мы и дальше будем оставаться в контакте. И мы будем обмениваться мнениями", - добавила Меркель.

Немецко-украинский бизнес-форум

Во время общения с журналистами Меркель и Порошенко объявили о том, что договорились о проведении совместного немецко-украинского бизнес-форума, который должен способствовать расширению экономического сотрудничества.

"Мы действительно достигли и с канцлером, и с министром иностранных дел, во время моей встречи, договоренности по мощной правительственной делегации Германии, которая должна посетить Украину в ближайшее время. Проведение мощного бизнес-форума, который будет способствовать расширению инвестиций", - сказал президент. По словам Порошенко, во время переговоров обсуждался ряд двусторонних вопросов по расширению экономического сотрудничества.

Он отметил, что как он, так и канцлер Германии, довольны темпами роста взаимной торговли, выросшей более чем на 20%.

В свою очередь, Меркель заявила, что была достигнута договоренность о визите в Украину ряда государственных секретарей.

"У нас состоится украинско-немецкий экономический форум, где мы будем углублять наше двустороннее сотрудничество", - сказала канцлер Германии.

Применение химического оружия в Восточной Гуте

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Ангела Меркель заявила, что, по ее мнению, в Восточной Гуте было применено химическое оружие.

"Достаточно очевидны доказательства, что в Восточной Гуте было применение химического оружия. И далее нужно исследовать этот вопрос. Пугает то, что там происходит. Международное сотрудничество в этом вопросе обязательно", - сказала Меркель.

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Канцлер добавила, что, помимо украинского лидера, обсудила эту ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

НВ