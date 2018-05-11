Порошенко: Встреча в нормандском формате может состояться в начале июня

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что встреча в нормандском формате может состояться в начале июня.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Словении Борутом Пахором в Киеве.

"Встреча в нормадському формате не должна быть встречей ради встречи. Эту позицию поддержали наши европейские партнеры. Нужна четкая повестка дня. Надеюсь, что эта встреча может состояться в начале июня", - заявил Порошенко.

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10 мая состоялась встреча  лидеров Украины, Франции и Германии в немецком Аахене. Лидеры обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также санкции в отношении РФ за ее агрессию против Украины. Примечательно, что встреча заранее анонсировалась без участия президента РФ Путина.

Встреча Меркель и Путина запланирована на 18 мая, она пройдет в российском городе Сочи.  

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