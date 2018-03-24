Порошенко вскоре инициирует поправки в Конституцию Украины для закрепления европейской стратегии страны 

"Членство в Альянсе – это наша стратегическая цель", – Порошенко

В ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время в Конституцию Украины будут внесены поправки для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграции. Об этом сообщает Европейская правда.

"Членство в Альянсе – это наша стратегическая цель. В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – это членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", – заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят стремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Напомним, в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанным с ним реформам.

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