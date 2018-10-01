Порошенко вручил Олланду орден Свободы

Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы бывшему президенту Франции Франсуа Олланду.

Высокую государственную награду вручили Олланду за выдающийся личный вклад в поддержку Украины, в частности, за участие в создании и деятельности Нормандского формата для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Большое удовольствие и большая честь отметить высшей государственной наградой Украины большого друга Украины, большого моего друга - человека, который сыграл огромную роль в защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, в защите ценностей демократии и свободы", - заявил Порошенко во время вручения награды.

Кроме того, президент Украины поблагодарил Олланда за его четкую и последовательную позицию в отношении противодействия российской агрессии. В частности, он отметил решение бывшего президента Франции остановить бизнес по поставкам кораблей типа Мистраль РФ в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией против Украины.

Нормандская четверка, или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.