Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал видео с выдачей украинцам венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово. Так, он отметил, что страны должны уважать суверенитет друг друга.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Моя позиция как президента: я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе... Защищая наших граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что позиция Украины по этому поводу полностью выразило Министерство иностранных дел и он согласен "с каждой ее буквой".

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Напомним, агентство Укринформ опубликовало видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

На видео зафиксирован факт произнесения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкции - не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии из Берегового в том случае, если будет подтверждена подлинность видео.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины из-за возможной высылки венгерского консула.

СБУ начала расследование по этому поводу.