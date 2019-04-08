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Порошенко возможно проведет в один день дебаты и на Суспільном, и на Олимпийском - глава штаба

Сегодня, 18:55
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Порошенко возможно проведет в один день дебаты и на Суспільном, и на Олимпийском - глава штаба - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Петр Порошенко

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко придет на дебаты на Суспільном в пятницу, 19 апреля, но не исключено, что он придет в тот же день и на Олимпийский, сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

По словам Медведева, все зависит от наличия свободного времени.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении (…) Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК "Олимпийский", но только в то время, когда он будет свободен от исполнения своих обязанностей", - сказал он.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля. 

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Владимир Зеленский Петр Порошенко

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