Порошенко второй раз пытается пересечь границу с Польшей — УП 28 мая, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Порошенко повторно пытается уехать за границу (Фото:Украинская правда)

Экс-президент Украины лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко днем в субботу, 28 мая, второй раз пытается пересечь государственную границу Украины с Польшей после того, как его не выпустили из страны накануне ночью.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет издание, 28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска Рава Русская, где накануне получил отказ в выезде.

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По словам источников УП, Порошенко и люди из его окружения прибыли тремя автомобилями.

«[Кортеж] объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию», – добавил собеседник издания.

По данным УП, в пункте пропуска Порошенко предъявил дипломатический паспорт.

Поздно ночью 27 мая стало известно, что экс-президента Украины, лидера партии Евросолидарность Петр Порошенко не пропустили через государственную границу в Львовской области. В его команде сообщили, что Порошенко входит в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе и назвали не пропуск своего лидера через границу «позорной историей по заказу действующей власти».

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему подтверждения действительности разрешительного документа. Так, во время прохождения паспортного контроля нардеп предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентскую ассамблею НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО. В ходе проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR — код.

Сопредседатель фракции Европейская Солидарность в Верховной Раде Ирина Геращенко подтвердила, что документ, выданный главой ВР, действительно не считывается. Она сообщила, что позвонила по этому поводу главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, и тот заявил, что изданный документ до сих пор действует. Геращенко предположила, что документ может быть кем-нибудь поврежден и заявила, что «эта история очень плохо пахнет».

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