Порошенко во второй раз отказали в выезде из Украины 28 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Пятого президента Украины Петра Порошенко второй раз за сутки не выпустили за границу. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила народный депутат от Евросолидарности Виктория Сюмар.

По ее словам, на этот раз удалось считать QR-код, командировка действительна (глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ее подтвердил), однако пограничники утверждают, что нардеп «предоставил не все документы», и «не говорят какие „не все“».

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О том, что Порошенко снова не выпустили за границу, сообщили и другие представители ЕС. По их словам, пограничники «не пытались изучить ситуацию» и заявили, что у него «нет оснований для выезда за границу».

Окружение Порошенко обвинило власти в «политическом заказе», добавив, что пограничники не имели никаких оснований отказывать в выезде политику, поскольку он как нардеп не военнообязанный и имеет на руках документы о рабочей командировке.



Накануне поздно вечером депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила, что Порошенко не пропустили через государственную границу, хотя он входит в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе.

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему подтверждения действительности разрешительного документа. Во время прохождения паспортного контроля нардеп предоставил копию распоряжения главы Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации ВРУ в Парламентскую ассамблею НАТО и сотрудника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО. Во время проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код.

Геращенко подтвердила, что документ, изданный главой ВР, не считывается. Она сообщила, что позвонила по этому поводу Стефанчуку и тот заявил, что выданный документ до сих пор действует. Геращенко предположила, что документ может быть кем-то поврежден, и заявила, что «эта история очень плохо пахнет».

28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска Рава-Русская, где накануне получил отказ в выезде.

Почему Порошенко не выпустили из Украины? – Николай Давыдюк, политолог https://www.youtube.com/watch?v=4p8ib0v6b3Y

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