Порошенко внесет в Раду законопроект о прекращении отдельных положений Договора о дружбе с РФ

Отдельные положения Договора о дружбе с РФ Украина разорвет в одностороннем порядке

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе с Россией.

В своем Twitter он пояснил, что решение парламента будет касаться той части документа, в которой действие договора не совместимо с национальными интересами Украины и реализацией права на самооборону.

Внесу до ВР Проект Закону про одностороннє припинення дії окремих положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ у частині, в якій дія цього Договору не сумісна з національними інтересами держави та реалізацією нашого права на самооборону — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2018 г.

В то же время, положения договора о том, что страны "уважают территориальную целостность и подтверждают нерушимость существующих между ними границ", останутся в силе.

Водночас, відповідно до норм міжнародного права, положення Договору про «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів» залишаються чинними незалежно від майбутнього анулювання Радою її окремих положень — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2018 г.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что необходимо расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной из-за грубого нарушения Россией его основных положений.