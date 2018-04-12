Порошенко внесет в Раду законопроект о прекращении отдельных положений Договора о дружбе с РФ

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Отдельные положения Договора о дружбе с РФ Украина разорвет в одностороннем порядке
Фото: Пресс-служба АП

Отдельные положения Договора о дружбе с РФ Украина разорвет в одностороннем порядке

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе с Россией.

В своем Twitter он пояснил, что решение парламента будет касаться той части документа, в которой действие договора не совместимо с национальными интересами Украины и реализацией права на самооборону.

В то же время, положения договора о том, что страны "уважают территориальную целостность и подтверждают нерушимость существующих между ними границ", останутся в силе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что необходимо расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной из-за грубого нарушения Россией его основных положений.

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