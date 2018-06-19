Порошенко внес в ВР законопроект, который позволит Антикоррупционному суду начать работу

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект О создании Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения ВР.

Цель проекта закона - выполнение требований Конституции, закона О Высшем антикоррупционном суде и закона О судоустройстве и статусе судей для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

При рассмотрении документа на пленарном заседании Верховной Рады будет докладывать заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутаты могут принять этот закон уже в четверг, 21 июня.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. 11 июня его подписал президент Петр Порошенко.

Однако для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, Порошенко должен был внести технический законопроект, который должен определить механизм создания такого суда.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот с электронным декларированием - нет.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

В законе про Антикоррупционный суд содержится норма, вызвавшая резонанс в обществе. Согласно ней, апелляции по делам НАБУ, которые суды рассматривают уже сейчас, будут рассматривать в судах общей юрисдикции и после создания Антикоррупционного суда. Активисты опасаются, что эта даст возможность коррупционерам избежать наказания.

Резонансная норма появилась в тексте поправок в закон за час до голосования.