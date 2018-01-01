Порошенко внес в Раду законопроект о проведении местных выборов во время военного положения Сегодня, 10:27 164 Цей матеріал також доступний українською Рада должна решить судьбу местных выборов в областях с военным положением

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который позволит провести выборы в объединенных территориальных общинах 23 декабря, в период действия военного положения.

"Речь идет о том, чтобы сделать исключение и провести голосование в новообразованных ОТГ", - написал глава украинского государства в Twitter.

Порошенко добавил, что на данный момент есть все предпосылки для спокойного проведения местных выборов.

Вніс до ВР проект закону «Про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року». Йдеться про те, щоби зробити виняток і провести голосування в новоутворених ОТГ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 декабря 2018 г.

Ранее Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы, которые должны были состояться до конца года в областях, где введено военное положение. Речь шла о 24 первых и семи дополнительных выборах в объединенных территориальных общинах, назначенных на 23 декабря.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения срокомна 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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