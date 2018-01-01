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Порошенко внес в Раду законопроект о проведении местных выборов во время военного положения

Сегодня, 10:27
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Рада должна решить судьбу местных выборов в областях с военным положением

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который позволит провести выборы в объединенных территориальных общинах 23 декабря, в период действия военного положения.

"Речь идет о том, чтобы сделать исключение и провести голосование в новообразованных ОТГ", - написал глава украинского государства в Twitter.

Порошенко добавил, что на данный момент есть все предпосылки для спокойного проведения местных выборов.

Ранее Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы, которые должны были состояться до конца года в областях, где введено военное положение. Речь шла о 24 первых и семи дополнительных выборах в объединенных территориальных общинах, назначенных на 23 декабря.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения срокомна 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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Теги:   Местные выборы Законопроект Военное положение Петр Порошенко

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