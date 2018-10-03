03 октября 2018, среда

Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого порядка на Донбассе

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает сайт Рады, соответствующий законопроект глава государства внес 2 октября как неотложный. Текст документа пока отсутствует.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как пишет Интерфакс-Украина, статья 1закона гласит: "Согласно этому закону временно, на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вводится особый порядок местного самоуправления... в районах, городах, поселках, селах, определяющихся решением Верховной Рады Украины".

Закон об особом порядке в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий... в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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