Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого порядка на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает сайт Рады, соответствующий законопроект глава государства внес 2 октября как неотложный. Текст документа пока отсутствует.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как пишет Интерфакс-Украина, статья 1закона гласит: "Согласно этому закону временно, на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вводится особый порядок местного самоуправления... в районах, городах, поселках, селах, определяющихся решением Верховной Рады Украины".

Закон об особом порядке в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий... в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".